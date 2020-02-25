В Перми стартовал суд по участку Горнозаводской ветки

В Перми сегодня стартовал процесс по отмене приказа Минтранса РФ о закрытии участка Горнозаводской ветки между станциями Пермь I и Пермь II, передает корреспондент Накануне.RU.

Дело рассматривается в Свердловском районном суде. Заседание отложено до 6 марта. Инициатора судебного заседания, пермского активиста Дениса Галицкого решение об отложении рассмотрения дела не удивляет. По его словам, процедура может затянуться.

"Минтранс РФ должен представить кипу документов, подтверждающих соблюдение порядка принятия приказа, а административным регламентом установлена достаточно сложная процедура. Эти документы надо будет еще изучить, так что перерыв неизбежен. Да и не факт, что Минтранс все представит и суду не придется истребовать документы", - заявил он в соцсетях.

Отметим, что 5 марта дело также будет рассмотрено в Верховном суде РФ.

Напомним, пермяки пытаются оспорить приказ Минтранса РФ, подписанный в конце декабря, о закрытии движения на железнодорожном участке. Денис Галицкий в своем заявлении отмечает, что участок не является малоинтенсивным, поскольку суммарное фактическое движение грузовых и пассажирских поездов превышает восемь пар поездов в сутки.

По спорному участку железной дороги, который хотят разобрать для реализации проекта благоустройства набережной Камы, ходят две пары пассажирских поездов дальнего следования №011/012 Москва — Новый Уренгой "Ямал" и №084 Москва — Приобье "Северный Урал", а также 17 пар пригородных пассажирских электропоездов от станции Пермь II до конечных станций Боковая, Голованово, Дивья, Кизел, Комарихинская, Левшино, Лысьва, Пашия, Теплая Гора, Углеуральская, Чусовская и Ярино.