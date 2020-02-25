Мишустин пообещал Курганской области новые машины "скорой помощи" и 200 млн на ремонт больницы

Федеральный центр выделит Курганской области 200 млн руб. на капитальный ремонт областной больницы скорой медицинской помощи - также на эти деньги будет закуплено необходимое медицинское оборудование, такое заявление сделал глава правительства РФ Михаил Мишустин в ходе своего визита в Курган 25 февраля, передает корреспондент Накануне.RU.

Мишустин съездил в больницу, пообщался с врачами и водителями "скорых". Один из шоферов - Василий Благинин - рассказал премьеру о том, что нужно обновить парк автомобилей "скорой помощи".

"В Кургане 30-40 машин на линии, а по области 120, много изношенных машин и требуется ремонт постоянный и вложения денег немалые. В прошлом году мы по федеральной программе получили машины, но мало, нам еще 25 нужно машин", - считает водитель.

Мишустин ответил, что поможет, и этот вопрос можно считать решенным.

"Мы обязательно поможем и сделаем. Я только искренне желаю, чтобы всё как можно быстрее все эти проблемы закончились и все у вас было хорошо. И так оно и будет", - отметил Мишустин.