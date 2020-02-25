06 Сентября 2020
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75 лет Победы Приволжский ФО Пермский край
В Пермском крае захоронили останки солдата Николая Мазунина (2020) | Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Спустя 77 лет. В Прикамье торжественно перезахоронили останки советского солдата, пропавшего в 1943 году

Участники военно-патриотического отряда "Последний бой" 29 января текущего года обнаружили солдатский скарб, внутри которого находились личные вещи солдата Великой Отечественной войны, пропавшего без вести в 1943 г. Среди вещей были ремень, кожаные перчатки, складной нож, бритва, масленка, и медальон с запиской: "Мазунин Николай Ефимович, родился 9 мая 1901 года, Рогалевский сельсовет, деревня Пайвино. Жена Мазунина Прасковья Пименовна РВК Соликамский, Молотовская область".

В пресс-службе ГУФСИН России по Пермскому краю рассказали Накануне.RU, что останки солдата были обнаружены в нескольких километрах от деревни Победа Ржевского района во время поисковых работ. Находка стала очень символичной: помимо того, что без вести пропавшего участника Великой Отечественной войны нашли в год 75-летия Победы, так день рождения у Николая Мазунина как раз 9 мая, а его останки и предсмертную записку родственникам в Соликамск передали ровно 23 февраля.

В Пермском крае захоронили останки солдата Николая Мазунина(2020)|Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

28 августа 1941 г. жителя Прикамья Николая Мазунина призвал на фронт Соликамский военкомат. Погиб солдат под городом Ржевом и вот уже как 77 лет считался без вести пропавшим.

После отпевания и панихиды на Северском кладбище останки рядового Мазунина торжественно перезахоронили в могилу его супруги Прасковьи Пименовны. На церемонии, помимо родных и близких солдата, присутствовали глава Соликамского городского округа Алексей Федотов, начальник ГУФСИН России по Пермскому краю Юрий Лымарь, комиссар Соликамского городского округа майор Иван Созыкин и представитель Соликамской и Чусовской епархии протоирей Андрей Бушков.

В Пермском крае захоронили останки солдата Николая Мазунина(2020)|Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

В Пермском крае захоронили останки солдата Николая Мазунина(2020)|Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

Перед самим захоронением и минутой молчания, Юрий Лымарь выказал уважение Николаю Мазунину и всем воинам Великой Отечественной войны.

В Пермском крае захоронили останки солдата Николая Мазунина(2020)|Фото: Пресс-служба ГУФСИН России по Пермскому краю

"В годы Великой Отечественной войны из Соликамска на фронт ушли свыше 33 тысяч человек, почти 9 тысяч из них героически пали на полях сражений. Мы всегда будем чтить память воинов, погибших на полях сражений. Наш долг - помнить о наших земляках, которые ценой своей жизни подарили нам мирное небо над головой. Человек жив, пока память о нем жива!" - заявил начальник ГУФСИН России по Пермскому краю.

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Спустя 77 лет. В Прикамье торжественно перезахоронили останки советского солдата, пропавшего в 1943 году

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Теги: Захоронение, ВОВ, Николай Мазунин



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