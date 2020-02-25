В свердловской ГИБДД подвели итоги праздничных выходных и пообещали повторить рейды 8 марта

В ГИБДД Свердловской области подвели итоги праздничных выходных в честь Дня защитника Отечества. Задержано более 200 нетрезвых водителей.

Как сообщили Накануне.RU в региональной Госавтоинспекции, в ходе рейдовых мероприятий, которые сотрудники ГИБДД проводили в вечернее, ночное и утреннее время, задержано 235 водителей, которые ехали за рулем в состоянии опьянения. Во время сплошных проверок 43 водителя отказались от прохождения освидетельствования, а еще 26 ранее привлекались к административной ответственности за нетрезвое вождение. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Кроме этого, инспекторами задержано почти 200 человек, которые не имели водительского удостоверения: они либо никогда его не получали, либо были лишены права управления за грубые нарушения ПДД.

Задержанным грозят крупные штрафы, лишение прав и даже до двух лет колонии. Как пообещали в ГИБДД, в предстоящие праздничные дни, посвященные Международному женскому дню 8 марта, профилактические мероприятия пройдут снова.