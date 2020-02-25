Замглавы воронежского ГИБДД объяснил, откуда у его семьи 22 квартиры

Заместитель начальника ГИБДД Воронежской области Игорь Качкин объяснился за 22 квартиры, которые прокуратура нашла у его семьи.

По словам подполковника полиции, ему принадлежат только квартира, купленная в ипотеку, и комната в общежитии. "Все остальное принадлежит родителям, по сути, являющимся индивидуальными предпринимателями", – заявил Качкин.

По оценке региональной прокуратуры, семье подполковника принадлежит недвижимость на общую сумму более 63 млн рублей, передает НТВ.

При этом зарплата подполковника – 60 тыс. рублей, его родители – пенсионеры, старший брат также трудится в полиции. В прокуратуре посчитали, что недвижимость с таким спорным статусом должна быть конфискована.

Отец замглавы ведомства Николай Качкин назвал обвинения клеветой и черной завистью. Он заявил, что особняк в 270 квадратных метров он построил еще в 1992 году, когда был директором мебельного комбината. Сейчас, по его словам, он живет на пенсию и доходы от автомойки и пункта техосмотра.