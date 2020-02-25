В РПЦ рассказали, зачем в церквях будут устанавливать камеры видеонаблюдения

В храмах РПЦ в России начали устанавливать камеры видеонаблюдения. Об этом рассказала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега). Она ссылается на постановление правительства. По ее словам, камеры будут размещены с учетом "внутренних установлений" РПЦ. В частности, их не будет в алтарях и местах проведения исповеди, передает "Интерфакс".

"Что касается остального храмового пространства, то во многих храмах видеокамеры давно установлены для предотвращения, в том числе хищений, как церковного имущества, так и личных вещей прихожан", - заявила она.

В братских и сестринских корпусах монастырей и в других помещениях, доступ в которые ограничен правилами церкви, видеонаблюдение можно заменить периодическими обходами, добавила она. Ставить камеры будут только в объектах вместимостью от 500 человек.