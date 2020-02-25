В Златоусте фельдшер не смогла получить препарат после контакта с ВИЧ-инфицированным пациентом

В Златоусте фельдшер скорой помощи после контакта с кровью ВИЧ-инфицированного пациента не смогла сразу получить противовирусные препараты. Сейчас медработника направили в областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом.

Фельдшер на вызове оказывала помощь ВИЧ-инфицированному пациенту, когда ей в глаза брызнула его кровь. Однако на станции скорой помощи не оказалось необходимых противовирусных препаратов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава, в Златоусте будет проведена внеплановая проверка. В настоящий момент сотрудник направлен в областной центр по профилактике и борьбе со СПИДом, где будет находиться под наблюдением врачей и получать медикаменты.

В ведомстве подчеркнули, что в больнице Златоуста в наличии имеются необходимые препараты, в том числе и препарат для проведения пост контактной профилактики ВИЧ-инфекции.