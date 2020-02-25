В Нижневартовске в ушедшем году ликвидировано 110 несанкционированных свалок

Несанкционированные свалки – одна из важных современных экологических проблем. В 2019 г. управление по природопользованию и экологии администрации Нижневартовска ликвидировало 110 несанкционированных свалок. В рамках мероприятий по ликвидации свалок вывезено 3,9 тыс. "квадратов" ТКО, 3,9 тыс. кг биологических отходов, 1,5 тыс. отработанных люминесцентных ламп, 70 т автомобильных покрышек. Очищены земельные участки общей площадью 49 тыс. "квадратов", сообщили Накануне.RU в мэрии.

Вместе с программными мероприятиями, финансируемыми из бюджета города, в рамках 23 городских субботников на безвозмездной основе очищено 104 участка городской территории. Более 3,7 тыс. участников субботников очистили 305 тыс. "квадратов" земли. Собрано более 1,3 тыс. "кубов" отходов.

Отличительной чертой всех мероприятий и акций стал раздельный сбор отходов по видам: пластик, стекло, металл. Мероприятия по борьбе с несанкционированными свалками возобновятся в весенне-летний период, когда снег не будет мешать работе специалистов и добровольцев.

Напомним, ранее главы департамента промышленности Югры Кирилл Зайцев и "Корпорации СТС" Николай Казаков подписали соглашение о создании и эксплуатации комплексного межмуниципального полигона твердых коммунальных отходов для Нижневартовска, Мегиона и поселений Нижневартовского района. Концессионер построит объект до конца 2023 г. На полигоне будет происходить обработка, обезвреживание, захоронение отходов. После возведения полигон будет передан в собственность Югры.

Мощность полигона – 180 тыс. т/год. По словам Казакова, объем инвестиций, установленный подписанным соглашением, составляет 2,9 млрд руб. Срок возврата – 10 лет. Концессионер обеспечит необходимое финансирование, проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта соглашения. Площадь отведенного под строительство участка – 50 га. Всего к 2024 г. в Югре на условиях концессионных соглашений введут пять межмуниципальных полигонов общей мощностью 555 тыс. т/год.