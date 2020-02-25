06 Сентября 2020
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нижневартовск (2010) | Фото: Накануне.ru

В Нижневартовске после жалоб горожан будут быстрее убирать снег

Глава Нижневартовска Василий Тихонов во время заседания проектного комитета администрации города заострил внимание на теме уборки и вывоза снега из микрорайонов и с дорог. По его словам, те замечания, которые поступают на портал "Наш Нижневартовск" появляются в социальных сетях, резонны. Большинство вопросов возникает по деятельности управляющих компаний. Вывоз снега является одним из противопаводковых мероприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По словам заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максима Коротаева, с руководством компании, эксплуатирующей специализированный снежный полигон, ведут переговоры о приёме снега от городских коммунальщиков на льготных условиях. Это позволит увеличить объем вывезенных осадков из жилых районов.

Очистка улично-дорожной сети города идёт ежедневно. Накануне сотрудники "Управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска" работали на улицах Северной (от улицы Интернациональной до улицы Нефтяников), Кузоваткина, Лопарева, Зимней. На полигон было направлено около 2,8 тыс. "кубов" снега. Продолжается очистка и вывоз снега с улиц Северной и Мира.

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В Нижневартовске после жалоб горожан будут быстрее убирать снег

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Теги: уборка снега, Василий Тихонов



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