В Нижневартовске после жалоб горожан будут быстрее убирать снег

Глава Нижневартовска Василий Тихонов во время заседания проектного комитета администрации города заострил внимание на теме уборки и вывоза снега из микрорайонов и с дорог. По его словам, те замечания, которые поступают на портал "Наш Нижневартовск" появляются в социальных сетях, резонны. Большинство вопросов возникает по деятельности управляющих компаний. Вывоз снега является одним из противопаводковых мероприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии.

По словам заместителя главы города, директора департамента ЖКХ администрации Нижневартовска Максима Коротаева, с руководством компании, эксплуатирующей специализированный снежный полигон, ведут переговоры о приёме снега от городских коммунальщиков на льготных условиях. Это позволит увеличить объем вывезенных осадков из жилых районов.

Очистка улично-дорожной сети города идёт ежедневно. Накануне сотрудники "Управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска" работали на улицах Северной (от улицы Интернациональной до улицы Нефтяников), Кузоваткина, Лопарева, Зимней. На полигон было направлено около 2,8 тыс. "кубов" снега. Продолжается очистка и вывоз снега с улиц Северной и Мира.