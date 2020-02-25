"Нужно давать не только рыбу, но и удочку". Новый премьер-министр РФ пообещал Зауралью программу развития

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин в Кургане подписал постановление об утверждении программы индивидуального развития Курганской области, передает корреспондент Накануне.RU.

"Была проделана большая работа, мы готовились к этому в течение двух недель, губернатором (Вадимом Шумковым - главой Курганской области - прим.) была тоже проделана большая работа, и федеральным Правительством. Скажу почему - не у всех регионов есть сырьевая база. Необходимо создавать новые точки роста, чем мы и занимаемся. Для усиления этой работы мы закрепили кураторов от федерального центра, Курганской области в этом плане повезло - здесь куратором является министр финансов РФ Антон Силуанов, он очень активно работал над этой программой. Таким регионам мы будем выделять 5 млрд руб. до 2024 года и в случае успешного развития тех программ, которые будут утверждены, уже после 2024 года дополнительно также выделим до 5 млрд руб. В самое ближайшее время такие индивидуальные программы должны быть представлены в Правительство РФ от других регионов. Самая главная наша задача - вывести регион из негативного социально-экономического развития, из зоны бедности", - отметил Мишустин.

По его словам, программа индивидуального социально-экономического развития Курганской области уже готова.

"Антон Германович (Силуанов - прим.) сейчас расскажет, какие результаты даст эта программа, какие изменения будут - по уровню доходов, по безработице, по развитию экономики и медицины. Медицина - это один из самых важных вопросов в регионе. Хочется услышать конкретные показатели программы, чтобы мы также знали, сколько будет создано новых рабочих мест и как вырастут доходы людей в регионе", - отметил Мишустин.

Глава российского Правительства рассказал, что сегодня обсуждался вопрос застройки Заозерного жилого массива в Кургане. На встрече с руководством региона Мишустину показали план по развитию этого района.

"Вы сказали, что вы задействуете площадь более 250 га под жилищное строительство, и 264 тыс. квадратных метров жилья - это то, что люди получат с 2020 по 2024 годы. Это очень здорово, но человек не может жить в отсутствие яслей, школ, поликлиник, поэтому комплексно нужно. Обязательно будут предусмотрены соответствующие средства", - отметил премьер-министр.

Директор школы №7 в микрорайоне Заозерном, депутат курганской гордумы Любовь Силантьева обратилась к Мишустину. Она отметила, что инфраструктура - это еще и транспорт.

"У нас мамочки с маленькими детьми - им если нужно детей в одну секцию, в другую отвезти, нужно для этого дороги развивать. Нужно отдать должное администрации города Кургана и области. Все жители нашего города были удивлены, что ремонт дорог у нас в прошлом году проходил в комплексе. В предвыборной кампании мы очень тесно работали с избирателями и те участки улиц, которые были отремонтированы, сделаны были с учетом пожеланий жителей города", - отметила директор школы.

Она рассказала председателю российского Правительства, что сейчас разрабатывается мобильное приложение, в котором любой житель сможет голосовать за ремонт того или иного объекта. Мишустин отметил, что в создании такого сервиса, из которого можно узнать что именно хотят люди, нет ничего сложного.

"У нас в Москве так давно происходит, это очень хороший опыт. Я думаю, что с поддержкой губернатора мы продолжим его тиражировать и в Курганской области", - отметил Мишустин.

Говоря о проблемах региона, глава Правительства РФ отметил, что они копились годами.

"Это копилось системно, многолетние это проблемы. Мы осмотрели сегодня больницу (Курганская областная больница скорой медицинской помощи - прим.) - это просто грустно, там невозможно ни лечиться, ни работать в этой больнице. Сейчас уже решение принято - из резервного фонда правительства будет выделено 200 млн руб. на капитальный ремонт больницы, а также на закупку необходимого оборудования. В следующем бюджетном цикле - это 2021-2023 годы - мы планируем предоставить средства на корпус онкологического диспансера в Кургане при условии, что вся проектно-сметная документация будет предоставлена регионом в срок и без нарушений", - отметил Мишустин.

Он также обозначил еще одну проблему - это тарифы на электроэнергию.

"Конечно, бизнес заинтересован в том, чтобы они были как можно ниже, поставщики хотят заработать. У каждого свои аргументы, и мы сегодня должны поговорить серьезно о тех вопросах, которые накопились. Нужно найти оптимальный баланс", - пояснил Мишустин.

Взявший слово после премьер-министра Антон Силуанов доложил, что цель программы, созданной для Курганской области – это решить те проблемы, которые накопились.

Регион занимает 71 место в России по уровню среднедушевых денежных доходов населения. Нужно снизить количество семей, доходы которых сегодня находятся ниже прожиточного минимума, это 19%. "Мы планируем создать новые рабочие места, снизить безработицу, за пять лет планируется создать около 10 тыс. новых рабочих мест и примерно на 10% снизить количество безработных граждан в регионе", - отметил глава Минфина.

Силуанов пояснил, за счет чего планируется сделать все эти изменения.

"Мы хотим направить ресурсы на создание новых высокоэффективных рабочих мест. В эту работу будет вовлечено около 70 предприятий, и мы направляем ресурсы на компенсацию части затрат инвесторов при предоставлении договоров лизинга, займа, то есть придет новое оборудование, передовые технологии, будут созданы новые производства.

Второе – это развитие необходимой финансовой структуры, мы с руководством региона договорились о том, что будут докапитализированы финансовые организации, в первую очередь, микрофинансовые – это позволит предоставлять ресурсы малому и среднему бизнесу. В рамках этой меры будут созданы дополнительно около 1,1 тыс. новых рабочих мест.

Третья важная задача – это развитие четыре государственных и двух частных промышленных парков, средства будут направлены на развитие машиностроения, металлообработку, производство нефтегазового оборудования, деревообрабатывающей промышленности. Мы создадим особую экономическую зону промышленно-производственного типа – речь идет о площадке "Курганмашзавода" с участием "Ростеха", на этой площадке будет создано более 2,7 тыс. новых рабочих мест. Мы будем развивать и экспортный потенциал, фармацевтическую промышленность – на все эти мероприятия уже предусмотрены соответствующие ресурсы", - отметил Антон Силуанов.

Как отметил губернатор Курганской области Вадим Шумков, регион получит дополнительные возможности.

"Регионам необходимо давать не только рыбу, но и удочку. Как раз та программа, которую мы сейчас обсуждаем, является такой удочкой – у нас есть шанс перезапустить региональную экономику за счет отдельных инструментов: это длинные дешевые деньги. Все цели наши очень амбициозные, я смею заверить, что они понятны людям. Это не просто абстрактные показатели, это конкретные вещи – увеличение доходов населения, сокращение безработицы. Мы со своей стороны даем обязательства работать", - отметил Шумков.