Ради лайков? Тюменские школьницы сняли на видео, как удирали от полицейских на угнанном автомобиле

В сети появилась видеозапись поездки тюменских школьниц по ночным дорогам на автомобиле: молодые люди удирали от полицейских и попали в ДТП, передает корреспондент Накануне.RU.

Авария произошла в минувшие выходные. Школьницы 13 и 14 лет решили прокатиться с другом и взяли у отца автомобиль.

Как оказалось, одна из участниц гонки транслировала ее в прямом эфире в Instagram. Позже видео разлетелось по соцсетям. Судя по видеоролику, заметив стражей правопорядка, дети запаниковали. Двое пассажиров подсказывали девочке, куда ей надо ехать, чтобы оторваться от погони, сопровождая речь нецензурными замечаниями.

Завершилась поездка столкновением.

Как сообщают в областном ГИБДД, сотрудники ДПС заметили странно движущийся автомобиль и потребовали остановиться, но в место этого школьница попыталась скрыться от преследования. Попытка уехать от инспекторов закончилась аварией — девочка не справилась с управлением и машина врезалась в дорожный знак.

Школьницы получили телесные повреждения, однако госпитализация не потребовалась.