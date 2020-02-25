В Иране коронавирусом заразился замминистра здравоохранения страны

Иран стал одной из стран, где зафиксированы наиболее многочисленные вспышки коронавируса COVID-19. Не избежали заражения даже высокопоставленные чиновники. Так, иранское новостное агентство ILNA со ссылкой на пресс-секретаря минздрава Али Вахабзаде сообщает, что положительным оказался тест на коронавирус у заместителя министра здравоохранения, доктора Ираджа Харирчи. По словам Вахабзаде, Харирчи все последние дни "находился на переднем крае фронта борьбы с коронавирусом".

Других подробностей о состоянии чиновника пока не сообщается.

Всего в стране положительный анализ на коронавирус выявлен у 61 человека (данные на 24 февраля), 12 из них скончались. Ранее президент Ирана Хасан Рухани объявил о мобилизации военных для помощи врачам.