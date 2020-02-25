На Южном Урале бывшую начальницу почты будут судить за присвоение 120 тысяч рублей

На Южном Урале будут судить бывшего начальника отделения почтовой связи Кропачевского городского поселения за присвоение имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, она похитила из отделения почтовой связи вверенные ей денежные средства и товарно-материальные ценности в общей сумме более 120 тыс. руб., которыми распорядилась по своему усмотрению.

В ходе следствия женщина возместила ущерб на сумму 50 тыс. руб.

В УФПС Челябинской области рассказали, что правонарушение было выявлено в результате внутренней служебной проверки. Сотрудница уволена.