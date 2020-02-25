ЦБ отменил комиссию для банков за переводы в системе быстрых платежей

Центробанк отменил до 30 июня 2022 года комиссии для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами.

Как сообщается на сайте регулятора, это позволит другим банкам предоставлять физическим лицам услуги по переводам в СБП бесплатно либо по минимальным тарифам.

Нулевой тариф регулятора начнет действовать с 1 апреля 2020 года.

Напомним, система быстрых платежей заработала с 28 февраля прошлого года. К ней подключены более 30 банков. Из системно значимых лишь Сбербанк остается вне СБП. Как ожидается, этот банк присоединится к системе быстрых платежей в конце марта.

Новая система позволит россиянам совершать мгновенные платежи в режиме 24/7, в том числе с использованием QR-кода или мобильного телефона получателя средств. Оператором и расчетным центром системы выступает Центробанк РФ.