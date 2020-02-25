"Utair" запускает новый рейс из Перми в Уфу

Со 2 марта 2020 г. авиакомпания "Utair" будет осуществлять перелет пассажиров по новому маршруту Пермь - Уфа. Минимальная стоимость билета составит 1 тыс. 741 руб. В марте среднемагистральный ATR 72, рассчитанный на 70 пассажиров, будет осуществлять перелеты по понедельникам пятницам: в 12.35 из Перми и в 14.45 из Уфы. В апреле самолет также будет перевозить пассажиров и по средам: в 16.10 из Перми и в 14.05 из Уфы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Utair", в 2019 г. количество пассажиров авиакомпании увеличилось до 7,8 млн (на 1,8%), а загрузка рейсов возросла на 83% и составила 3 п.п.

"Utair продолжает развивать маршруты между российскими городами - без пересадок в Москве. Новый рейс свяжет между собой одни из крупнейших городов Приволжского федерального округа", - рассказал президент "Utair - Пассажирские авиалинии" Павел Пермяков.

По его словам, весь путь из одного города в другой составит всего 1,5 часа.