Премьер-министр Словакии накануне визита в Москву опроверг слухи о том, что у него коронавирус

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, выписавшийся 25 февраля из больницы, где был с сильной простудой, опроверг сообщения СМИ о том, что у него, якобы, выявлен коронавирус COVID-19. Пикантность ситуации состоит в том, что в конце прошлой недели политик участвовал в саммите ЕС в Брюсселе, а 26-го числа собирается посетить Москву.

О коронавирусе у Пеллегрини сообщил испанский портал ABC.

"Я категорически отвергаю лживые твиты, что у меня коронавирус. Это полная ерунда", - написал в Twitter Пеллегрини.

РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пеллегрини сообщает, что тот весь месяц чувствовал себя неважно, при этом продолжал работать и вести предвыборную кампанию. Выборы, кстати, состоятся уже в ближайшую субботу.

"Сейчас господин премьер чувствует себя уже лучше, вечером у него предстоят теледебаты. А в среду состоится запланированный визит господина премьера в Москву", - сказала пресс-секретарь премьер-министра.