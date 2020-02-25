06 Сентября 2020
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коронавирус 2019-nCoV COVID-19 (2020) | Фото: CDC/Alissa Eckert, MS; Dan Higgins, MAM - This media comes from the Centers for Disease Control and Prevention`s Public Health Image Library (PHIL)/wikimedia.org

Премьер-министр Словакии накануне визита в Москву опроверг слухи о том, что у него коронавирус

Премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини, выписавшийся 25 февраля из больницы, где был с сильной простудой, опроверг сообщения СМИ о том, что у него, якобы, выявлен коронавирус COVID-19. Пикантность ситуации состоит в том, что в конце прошлой недели политик участвовал в саммите ЕС в Брюсселе, а 26-го числа собирается посетить Москву.

О коронавирусе у Пеллегрини сообщил испанский портал ABC.

"Я категорически отвергаю лживые твиты, что у меня коронавирус. Это полная ерунда", - написал в Twitter Пеллегрини.

РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пеллегрини сообщает, что тот весь месяц чувствовал себя неважно, при этом продолжал работать и вести предвыборную кампанию. Выборы, кстати, состоятся уже в ближайшую субботу.

"Сейчас господин премьер чувствует себя уже лучше, вечером у него предстоят теледебаты. А в среду состоится запланированный визит господина премьера в Москву", - сказала пресс-секретарь премьер-министра.

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Премьер-министр Словакии накануне визита в Москву опроверг слухи о том, что у него коронавирус

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Теги: петер пеллегрини, коронавирус, словакия, переговоры, слухи, опровержение



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