Суд рассмотрит иск "Уральских пельменей" к Сергею Нетиевскому в начале апреля

Сегодня Арбитражный суд Свердловской области назначил дату заседания по иску актеров "Уральских пельменей" к бывшему директору команды Сергею Нетиевскому.

Напомним, в конце прошлого года Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Вячеслав Мясников и другие подали очередной иск к Нетиевскому. Сумма требований по нему составляет чуть больше 1 млн рублей.

Сегодня состоялось предварительное заседание. Как сообщается в электронной картотеке дел Арбитражного суда Свердловской области, на нем было принято решение о назначении даты заседания по иску. Он будет рассмотрен 3 апреля этого года.

Напомним, изначально иск был подан с нарушениями. В срок до 31 января "Пельменям" требовалось устранить указанные недостатки, что и было сделано.