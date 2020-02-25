Завершившие голодовку сургутянки ждут проверку Ипотечного агентства Югры

26 февраля губернатор Югры Наталья Комарова работает в Сургуте. Больше всего встречи с главой региона ждут участницы недавно завершившейся голодовки, передает корреспондент Накануне.RU.

Акция протеста стартовала 21 февраля и завершилась 23 февраля. Принимавшие в ней участие женщины объявили, что удовлетворены результатом, поскольку заместитель губернатора Андрей Зобницев и директор Ипотечного агентства Югры Евгений Чепель во время встречи с голодающими пообещали создать специальную комиссию и провести проверку всех документов, которые запрашивались сотрудниками Ипотечного агентства и которые предоставляли участники программы для получения субсидий и компенсации процентной ставки по ипотеке.

"На встрече с губернатором должно быть подписано распоряжение о создании комиссии по проверке деятельности Ипотечного агентства Югры при реализации программ "Доступное жилье молодым" и "Ипотечное жилищное кредитование". А также должны быть даны ответы по остальным предложениям, которые были выдвинуты для урегулирования требований голодовки", - говорится в обращении активисток в их группе "Мы правы".

Напомним, аналогичная встреча была проведена в декабре прошлого года. Решения, которые сейчас готовятся в интересах семей – участников жилищных программ, представители региональной власти озвучат в Сургуте 26 февраля. В правительстве Югры надеются на ответные конструктивные действия и предложения от самих участников программы.