06 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Президент Египта Хосни Мубарак (2011) | Фото:allvoices.com

СМИ сообщили о смерти бывшего президента Египта Мубарака

Бывший президент Египта Хосни Мубарак умер на 92 году жизни. Об этом сообщает телеканал Sky News Arabia, а также Reuters со ссылкой на государственное телевидение Египта.

По данным СМИ, Мубарак скончался после длительной борьбы с болезнью. В конце января экс-президенту провели операцию по удалению опухоли в желудке, он находился в отделении интенсивной терапии.

В 2015 году иранское агентство Fars со ссылкой на несколько источников сообщило, что экс-президент арабской республики якобы скончался в возрасте 87 лет. При этом никакого официального подтверждения данной информации не последовало.

Мубарак оставался президентом Египта на протяжении трех десятилетий. В январе 2011-го начались массовые акции протеста, которые привели к его свержению.

В июне 2012 года Хосни Мубарак был приговорен к пожизненному заключению, что вызвало всеобщее ликование в стране, находившейся в революционном состоянии. Однако в январе 2013 года ему было гарантировано повторное рассмотрение дела. Впоследствии некоторые свидетели изменили свои показания. Впоследствии Мубарак был арестован по обвинению в коррупции и провел около шести лет в тюрьме.

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СМИ сообщили о смерти бывшего президента Египта Мубарака

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Теги: хосни мубарак, бывший президент египта



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