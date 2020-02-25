06 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
снег, снегопад, дорога, машина (2019) | Фото: Накануне.RU

Свердловских водителей призывают отказаться от дальних поездок из-за снега и гололеда

В Свердловской области резко испортится погода. Водителей призывают отказаться от поездок.

По данным синоптиков, завтра, 26 февраля, в регионе ожидаются ветер до 15-17 метров в секунду, сильный снег, гололед и отложение мокрого снега.

Как сообщили Накануне.RU в ФКУ "Уралуправтодор", в сложных погодных условиях водителей просят отказаться от поездок на дальние расстояния. Если же ее нельзя отменить, то нужно максимально ответственно подготовиться к выезду - проверить исправность автомобиля, взять с собой необходимый запас топлива и средства связи.

Также автовладельцев призывают не создавать помех для спецмашин. В целях безопасности следует запастись терпением и двигаться вслед за снегоуборочной техникой, не пытаясь идти на ее обгон.

Всю актуальную информацию о состоянии проезда и ДТП можно узнать по бесплатному круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора" 8-800-200-63-06.

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Свердловских водителей призывают отказаться от дальних поездок из-за снега и гололеда

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Теги: снег, гололед, поездки, водители



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