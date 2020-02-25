06 Сентября 2020
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Общество В России Москва
коллаж, Сергей Кириенко и Владимир Путин, проект &quot;Лидеры России&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Россиянам, желающим стать сенаторами и депутатами Госдумы, предложили поучаствовать в конкурсе

Не управленцами едиными. В рамках проекта "Лидеры России" Кремль запускает новую программу – для людей любых должностей и профессий, желающих заниматься политикой. О запуске конкурса "Лидеры России/Политика" объявил замглавы администрации президента России Сергей Кириенко, передает РБК.

По словам Кириенко, новый проект предназначается для тех, кто хотел бы заниматься общественно-политической деятельностью. "Это могут быть люди, которые хотят идти на выборы в Госдуму, которые в рамках своего развития хотят быть членами Совета Федерации, работать в муниципальных органах власти", — пояснил первый замглавы кремлевской администрации.

Регистрация на конкурс открыта с 25 февраля, подать заявку можно на сайте "Лидеров России". Заявки принимаются до 16 марта, финал конкурса состоится в мае 2020 года. Принять участие в конкурсе могут не имеющие судимости граждане в возрасте от 21 до 55 лет.

Оцениваться будут социально-значимые достижения участников, их цели и мотивации в общественно-политической деятельности, а также уровень развития у них компетенций, необходимых для такой деятельности, — служение обществу, социальный интеллект, ответственность за результат, организаторские способности, сообщили участники заседания журналистам.

По итогам финала будут отобраны порядка 70-80 человек, которые пройдут обучение. Это будет такой же профессиональный поток, как и для участников "школы губернаторов", пояснил Кириенко. Отвечать за обучение будет Высшая школа госуправления РАНХиГС совместно с Мастерской управления "Сенеж".

У финалистов будет 12 наставников из Совета Федерации и всех фракций Госдумы. Это экс-губернатор Калужской области, сенатор Анатолий Артамонов, сенатор Андрей Клишас, первый вице-спикер Госдумы от "Единой России" Александр Жуков, вице-спикеры Алексей Гордеев, Петр Толстой и Ирина Яровая, депутаты Валерий Гартунг ("Справедливая Россия"), Михаил Дегтярев (ЛДПР), Олег Смолин (КПРФ), единороссы Александр Хинштейн, Павел Крашенинников.

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Россиянам, желающим стать сенаторами и депутатами Госдумы, предложили поучаствовать в конкурсе

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Теги: лидеры россии, сергей кириенко, администрация президента, политика, госдума, совет федерации, конкурс



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