Депутат Госдумы просит проверить аукцион структуры челябинского минстроя на покупку автомобиля за 1,5 млн рублей

Депутат Госдумы от ЛДПР Виталий Пашин просит проверить аукцион областного государственного казенного учреждения "Челябоблинвестстрой" на покупку легкового автомобиля с начальной ценой 1 млн 474,9 тысяч рублей, передает корреспондент Накануне.RU.

"Спортивный задний бампер с диффузором, глушитель с хромированной насадкой – это описание очередной госзакупки челябинских чиновников, объявленной перед праздниками", - сообщил депутат.

Речь идет о подведомственном Минстрою структуре – ОГКУ "Челябоблинвестстрой". По словам Пашина, учреждение покупает себе автомобиль Kia Optima Comfort. Начальная цена – 1 млн 474 тыс. 900 рублей.

"Судя по описанию, здесь любят машины спортивные, динамичные и стоимости немалой. Нужно скромнее тратить бюджет Челябинской области. Или те же Kia попроще, чья цена около 700 тысяч рублей, уже не заведутся? Сэкономленные 500-600 тысяч рублей – это чьё-то жизненно необходимое лекарство, это несколько курсов реабилитации больного ребёнка в платных центрах, это ещё один подобный автомобиль для нуждающейся многодетной семьи", - подчеркнул парламентарий.

Он намерен направить запрос в ГКУ области с просьбой проверить закупку.

Добавим, что аукцион был объявлен 21 февраля. Заявки планировалось принимать до 2 марта, однако сегодня поступило извещение об отмене определения поставщика.