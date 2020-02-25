В голосовании по поправкам в Конституцию собрались принять участие 66% россиян

66% россиян заявили о возможном участии в голосовании по поправкам к Конституции, согласно опросу Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

При этом 41% опрошенных выражают крайнюю степень уверенности в этом.

Отмечается, что информированность о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию постепенно растет. Так, 24 января слышали о нем 72% россиян, к 20 февраля доля увеличилась до 79%.

Ранее сообщалось, что Центральная избирательная комиссия России планирует организовать дополнительные избирательные участки на рабочих местах при проведении общероссийского голосования по изменению Конституции.

Записаться на такие участки можно будет только через систему "Мобильный избиратель", которую использовали на прошлый выборах главы государства.