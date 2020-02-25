06 Сентября 2020
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Общество За рубежом
Пласидо Доминго (2019) | Фото:Wikimedia Commons

Пласидо Доминго извинился за домогательства к коллегам после вынесения обвинительного приговора Харви Вайнштейну

Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго опубликовал извинения в адрес женщин, обвинявших его ранее в домогательствах. Интересно, что сделал он это аккурат после вынесения обвинительного приговора другому известному деятелю искусств – голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну. 67-летнему Харви грозит до 25 лет тюрьмы за изнасилование и домогательства.
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Associated Press сообщает, что профсоюз американских артистов ранее провел расследование и выявил более двух десятков человек, которые заявили, что подвергались сексуальным домогательствам со стороны Доминго или были свидетелями неподобающего поведения со стороны суперзвезды, когда он занимал руководящие должности в Национальной опере Вашингтона и в оперном театре Лос-Анджелеса.

Доминго в ответ на запрос комментария опубликовал заявление. В нем он извиняется.

"Последние несколько месяцев я обдумывал обвинения, выдвинутые в отношении меня коллегами-женщинами. Я уважаю их право высказываться и хочу, чтобы они знали – я действительно сожалею о причиненном им вреде. Я полностью принимаю ответственность за свои действия", - заявил артист.

Ранее Доминго отрицал, что умышленно домогался до кого-то из своих коллег, но не стал отрицать, что мог обидеть какую-то из женщин нечаянно.

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Пласидо Доминго извинился за домогательства к коллегам после вынесения обвинительного приговора Харви Вайнштейну

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Теги: пласидо доминго, сексуальные домогательства, обвинения, харви вайнштейн



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