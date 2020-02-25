Общественная палата РФ в целом поддержала поправки в Конституцию, но подготовила свои замечания

Общественная палата (ОП) РФ в целом поддерживает концепцию законопроекта о поправках в Конституцию РФ, но рекомендует учесть ряд замечаний ко второму чтению в Госдуме. Об этом говорится в подготовленном заключении по результатам общественной экспертизы законопроекта, который направлен в Госдуму и передан в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщается на сайте ОП.

Всего в заключении 18 рекомендаций. Во-первых, ОП предлагает обязать Правительство обеспечивать участие общественных организаций и других общественных объединений в выработке и проведении государственной политики. А саму ОП наделить статусом "системообразующего института гражданского общества, представляющего его интересы, участвующего в формировании системы общественных интересов, в защите прав и свобод, законных интересов граждан".

Далее упоминаются такие предложения. В ОП предлагают внести в Конституцию упоминание о недопустимости умаления подвига советского народа во Второй мировой войне и фальсификации исторических фактов. Статью 70 Конституции предлагают дополнить словами: "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством". Также предлагается закрепить в Конституции норму, предусматривающую запрет на отчуждение территорий России, и понятие "федеральных территорий".

В ОП обратили внимание, что в законопроекте не сказано, как часто должна производиться индексация зарплат, пенсий, пособий. Предлагается записать, что не реже одного раза в год в размере не ниже прогнозируемого уровня инфляции.

Президента России предлагается наделить обязанностями по обеспечению гражданского мира, межнационального и межрелигиозного согласия.

В статье 41 Конституции предлагается уточнить полномочия, находящиеся в совместном ведении РФ и субъектов РФ, в части обеспечения доступности качественной медицинской помощи населению и координации вопросов здравоохранения.

Поддерживается предложение "о наделении Российской Федерации полномочиями по обеспечению безопасности применения информационно-цифровых технологий на территории страны и в отношении граждан Российской Федерации". Этот пункт в документе вообще не раскрыт, и о чем конкретно идет речь, понять трудно.

Кроме того, ОП советует уточнить некоторые моменты в требованиях к кандидатам в президенты, разграничении полномочий органов власти. Предлагается предусмотреть отсутствие у высших должностных лиц страны, депутатов, судей, кандидатов на должность президента активов за рубежом и обязательств перед иностранными государствами.

Представляет интерес такое предложение ОП - вообще отказаться от положения части 3 статьи 100 Конституции РФ, в соответствии с которым Палаты Федерального Собрания Российской Федерации могут собираться совместно для заслушивания выступлений руководителей иностранных государств. Это положение не соответствует современному этапу развития российской государственности, указывается в документе.

Напомним, дата голосования по поправкам в Конституцию будет объявлена в ближайшие дни. Ожидается, что оно состоится в конце апреля.