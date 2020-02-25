Общественная палата РФ в целом поддержала поправки в Конституцию, но подготовила свои замечания

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
конституция россии присяга рука (2012) | Фото:

Общественная палата РФ в целом поддержала поправки в Конституцию, но подготовила свои замечания

Общественная палата (ОП) РФ в целом поддерживает концепцию законопроекта о поправках в Конституцию РФ, но рекомендует учесть ряд замечаний ко второму чтению в Госдуме. Об этом говорится в подготовленном заключении по результатам общественной экспертизы законопроекта, который направлен в Госдуму и передан в рабочую группу по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, сообщается на сайте ОП.
Читайте также:

Всего в заключении 18 рекомендаций. Во-первых, ОП предлагает обязать Правительство обеспечивать участие общественных организаций и других общественных объединений в выработке и проведении государственной политики. А саму ОП наделить статусом "системообразующего института гражданского общества, представляющего его интересы, участвующего в формировании системы общественных интересов, в защите прав и свобод, законных интересов граждан".

Далее упоминаются такие предложения. В ОП предлагают внести в Конституцию упоминание о недопустимости умаления подвига советского народа во Второй мировой войне и фальсификации исторических фактов. Статью 70 Конституции предлагают дополнить словами: "Культура России является уникальным наследием многонационального народа. Она поддерживается и охраняется государством". Также предлагается закрепить в Конституции норму, предусматривающую запрет на отчуждение территорий России, и понятие "федеральных территорий".

В ОП обратили внимание, что в законопроекте не сказано, как часто должна производиться индексация зарплат, пенсий, пособий. Предлагается записать, что не реже одного раза в год в размере не ниже прогнозируемого уровня инфляции.

Президента России предлагается наделить обязанностями по обеспечению гражданского мира, межнационального и межрелигиозного согласия.

В статье 41 Конституции предлагается уточнить полномочия, находящиеся в совместном ведении РФ и субъектов РФ, в части обеспечения доступности качественной медицинской помощи населению и координации вопросов здравоохранения.

Поддерживается предложение "о наделении Российской Федерации полномочиями по обеспечению безопасности применения информационно-цифровых технологий на территории страны и в отношении граждан Российской Федерации". Этот пункт в документе вообще не раскрыт, и о чем конкретно идет речь, понять трудно.

Кроме того, ОП советует уточнить некоторые моменты в требованиях к кандидатам в президенты, разграничении полномочий органов власти. Предлагается предусмотреть отсутствие у высших должностных лиц страны, депутатов, судей, кандидатов на должность президента активов за рубежом и обязательств перед иностранными государствами.

Представляет интерес такое предложение ОП - вообще отказаться от положения части 3 статьи 100 Конституции РФ, в соответствии с которым Палаты Федерального Собрания Российской Федерации могут собираться совместно для заслушивания выступлений руководителей иностранных государств. Это положение не соответствует современному этапу развития российской государственности, указывается в документе.

Напомним, дата голосования по поправкам в Конституцию будет объявлена в ближайшие дни. Ожидается, что оно состоится в конце апреля.

add_circle ОБСУДИТЬ (2)


Читать все комментарии (2)


Добавить комментарий:

Общественная палата РФ в целом поддержала поправки в Конституцию, но подготовила свои замечания

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: общественная палата, конституция, поправки



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети