В Свердловской области сменился и.о. губернатора

В Свердловской области сменился исполняющий обязанности губернатора.

Как передает корреспондент Накануне.RU, должность занял вице-губернатор Сергей Бидонько. В ближайшее время запланировано два мероприятия с его участием - завтра, 26 февраля, Бидонько в качестве и.о. губернатора проведет заседание правительства Свердловской области. В этот же день он примет участие в пресс-конференции, посвященной 75-летию Победы и формированию заявок свердловских городов на присвоение звания "Город трудовой доблести".

Стоит отметить, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев находится в отпуске. На минувшей неделе обязанности главы региона исполнял Алексей Орлов.

Недавно Сергей Бидонько дал эксклюзивное интервью Накануне.RU. Прочитать его можно по этой ссылке.