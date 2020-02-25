06 Сентября 2020
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Экономика В России
Александр &quot;Хирург&quot; Залдостанов (2015) | Фото: Накануне.RU

Производитель "Тигров" оспорит права байкера "Хирурга" на товарный знак "Волк"

У байкера Александра "Хирурга" Зладостанова, возглавляющего мотоклуб "Ночные волки", могут отобрать права на товарный знак "Волк". Соответствующий иск в Суд по интеллектуальным правам подал Арзамасский машиностроительный завод, производящий бронированные машины "Тигр".

Иск, поступивший в суд 20 февраля, уже принят к производству, предварительные слушания пройдут 13 апреля, передает РИА Новости.

По данным Роспатента, комбинированный товарный знак "Волк" был зарегистрирован в 2000 году на ассоциацию байкеров "Ночные волки". В 2007 году ассоциация уступила бренд Залдостанову. Сейчас правовая охрана действует до 2029 года.

Бренд распространяется на четыре класса международной классификации товаров и услуг, в том числе для таких товаров, как "транспортные средства; аппараты, перемещающиеся по земле, воде и воздуху".

ПАО "Арзамасский машиностроительный завод" производит для нужд силовых ведомств бронированную технику, в частности, бронетранспортеры БТР-82А и специальные бронированные машины ВПК-233136 "Тигр", а также гражданский полноприводный автомобиль "Тигр" 233001.

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Производитель "Тигров" оспорит права байкера "Хирурга" на товарный знак "Волк"

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Теги: александр зладостанов, товарный знак, волк, тигр



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