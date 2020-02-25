06 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
КПРФ Константин Нациевский депутат Советского района Челябинска (2014) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске бывший депутат гордумы возглавит поисково-спасательную службу на водных объектах

В Челябинске экс-депутат гордумы от КПРФ Константин Нациевский возглавит МКУ "Поисково-спасательная служба на водных объектах города", сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии.

Напомним, Константин Нациевский баллотировался на выборах в райсоветы по 17 избирательному округу в Советском районе. По итогам голосования победила кандидат от "СР" Оксана Боярская, набрав 625 голосов. Коммунист занял второе место (572 голоса).

В октября коммунист обжаловал в суд итоги голосования на выборах в райсовет. Однако суд отказал в удовлетворении административного иска экс-депутата.

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В Челябинске бывший депутат гордумы возглавит поисково-спасательную службу на водных объектах

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Теги: Константин Нациевский, выборы, депутат, назначение,



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