В Перми депутата отстранили от руководства лицеем после скандала с поборами и травлей

Департамент образования Перми сегодня отстранил от должности директора лицея №9 депутата Пермской городской думы Ирину Горбунову. Исполнять ее обязанности будет заместитель директора лицея Наталья Мокрушина.

Как сообщили корреспонденту Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, отстранение от должности временное.

Решение было принято в связи с конфликтной ситуацией, о которой писали СМИ. Отец одного мальчика отказался сдавать деньги на учебники, после чего его сына начали травить. Взять под личный контроль урегулирование конфликта глава Перми Дмитрий Самойлов поручил своему заместителю Людмиле Гаджиевой.

"Мы приняли это решение для того, чтобы максимально понять, что происходит внутри родительского и учительского коллектива, с целью решения ситуации во благо семьи и школы. Конфликт всегда имеет две стороны, и они должны выйти из этого разногласия, потому что и школе, и родительскому сообществу сейчас не просто. Во время последней встречи с папой мальчика в январе была достигнута договоренность о проведении дополнительных занятий с ребенком с последующим проведением независимой экспертизы, чтобы понять степень успешности ребенка в том или ином предмете. Вопрос успеваемости ребенка нужно разводить с финансовой составляющей. Потому что все, что касается финансовых вопросов – можно проверить. Более важный аспект – психологическое состояние ребенка", - отметила начальник департамента образования Людмила Серикова.

Сегодня руководитель профильного департамента вместе с директором психологического центра Ольгой Ткачевой выехали в лицей для встречи с административной и педагогической командой, управляющим советом школы. Также решается вопрос о смене классного руководителя.

Решением конфликта занимается и комиссия по делам несовершеннолетних: проводится проверка сообщений о травле ребенка.

"На уровне городской комиссии по делам несовершеннолетних планируется организовать встречу с отцом мальчика по вариантам стабилизации ситуации, встречи с психологом кризисного центра. Рассматривается возможность направления ребёнка на период острого конфликта в санаторий по профильному назначению, где мальчик сможет продолжить обучение и снять тревожную ситуацию", - сообщили в мэрии.