У врио губернатора Прикамья Дмитрия Махонина кадровые перестановки в рядах советников

У врио губернатора Пермского края Дмитрия Махонина произошли кадровые изменения среди советников. По данным "Ъ-Прикамье", свой пост покинул советник губернатора по вопросам связи Павел Шевыров. При этом внештатным советником главы региона по теме строительства Махонин назначил депутата заксобрания края Павла Черепанова.

Павел Черепанов, в 2004 г. окончил Пермский политехнический университет по специальности "Химическая технология топлив и углеродных материалов". Трудился в компании "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез", с 2012 г. работает в должности замдиректора - главного инженера "СК-Лидер".

Как сообщало Накануне.RU, Павел Шевыров непродолжительное время занимал должность министра информационного развития и связи Прикамья. Министерство он возглавил в феврале 2017 г. после того, как Максим Решетников отменил указ об упразднении краевого министерства информационного развития и связи и передаче его функций министерству транспорта. Напомним, решение упразднить ведомство было принято бывшим губернатором Пермского края Виктором Басаргиным "в целях формирования эффективной структуры исполнительных органов государственной власти Пермского края".

До назначения на пост Павел Шевыров работал в Министерстве экономического развития и торговли РФ, в компании "Прогноз", Министерстве регионального развития РФ, в департаменте информационных технологий города Москвы. После увольнения с должности министра - остался советником.