В Кремле подтвердили возможность встречи России, Турции и Ирана по Сирии

В Кремле заявили, что речи о двусторонних контактах президента РФ Владимира Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана по вопросу сирийского урегулирования 5 марта пока не идет.

Однако встреча в многостороннем формате прорабатывается, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. По его словам, идет согласование графиков президентов.

Песков добавил, что речь не идет о формате с участием Франции и Германии, прорабатывается "иранский" вариант, передает ТАСС.

Ранее Эрдоган заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным "лицом к лицу" 5 марта в ходе четырехстороннего саммита по Сирии.

Напомним, турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не удовлетворена переговорами с Россией по сирийскому Идлибу и пригрозил начать военную операцию в регионе. В Кремле назвали это "худшим сценарием".

Ранее турецкий лидер обвинил Москву и Дамаск в ударах по мирным жителям и призвал президента РФ Владимира Путина оказать давление на президента Сирии Башара Асада.

Обострение ситуации произошло после столкновений турецкой и сирийской армий. Эрдоган пообещал, что сирийские власти очень дорого заплатят за действия против турецкой армии.