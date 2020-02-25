"Причина в грубости и мате". Спикер екатеринбургской думы объяснил свою атаку на самого эпатажного депутата

Появились первые объяснения попыток снять с поста главы комиссии по горхозяйству депутата Александра Колесникова. Интересно, что доводы у спикера думы Игоря Володина появились лишь спустя неделю.

"В отношении Колесникова и его снятия с поста главы комиссии по городскому хозяйству вопрос будет подниматься на комиссии и дальше. Причина - не очень хорошее и откровенно хамское отношение к своим коллегам и к чиновникам администрации. Колесников грубо выражается. На видео зафиксирована нецензурная речь. Ко мне обращались дамы-депутаты. Говорили о том, что он довел до слез то одну, то вторую женщину", - нашел объяснение Володин.

Отвечая на вопрос Накануне.RU о том, насколько эффективно работает комиссия Колесникова, председатель думы отметил, что орган работает эффективно не во всех компонентах.

"Касательно жилищно-коммунального хозяйства дума работает эффективно. А вот в вопросах о градостроительстве и землепользовании есть пробелы", - сказал спикер екатеринбургской думы.

Сам Александр Колесников с доводами Володина не согласился. Он отметил, что в его комиссии нет ни одной женщины-депутата.

"Я не знаю, каких я тут его женщин довожу. Это не касается вообще вопросов комиссии. Я еще курю и пью. Это может кому-то нравиться, а кому-то нет. По поводу градостроительства Игорь Валерьевич не разбирается в ситуации. У нас, наоборот, вопросы градостроительства превалируют в комиссии", - сказал депутат в беседе с Накануне.RU.

Напомним, что после получения права решающего голоса в комиссиях Игорь Володин предпринял попытки снять руководителей двух из них - Александра Колесникова и председателя комиссии по МСУ Алексея Вихарева.