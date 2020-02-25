06 Сентября 2020
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Алла, маска, коронавирус (2020) | Фото: Instagram

"Я не хочу, чтобы в меня бросали камни". Многие украинцы не хотят уезжать из Италии из-за коронавируса

Украинские граждане, находящиеся в Италии, не хотели бы возвращаться на родину в связи со вспышкой коронавируса в Италии. Об этом пишут "Вести", поговорившие с некоторыми из украинцев.
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На севере Италии уже вводятся ограничения. В ряде регионов людям предписано не выходить из домов, занятия в школах отменены, как и все спортивные и многие публичные мероприятия. Въезд-выезд тоже существенно ограничен.

По официальным данным, в Италии находятся около 300 тыс. украинцев, хотя в реальности их может быть больше. Италия является одной из самых популярных стран ЕС у украинских гастарбайтеров.

Надежда Зеленая из Венеции признает, что не согласится на эвакуацию.

"Если будет возможность, я хотела бы уехать из страны сама, а не с помощью украинских властей. Я видела, как проходила эвакуация наших граждан из Китая, как в них бросали камни, жгли шины. Я не хочу такого "горячего" приема. Я бы даже не выезжала на Украину, ехала бы в любую другую европейскую страну", - говорит она.

По ее словам, мнения украинцев разделились примерно наполовину: одни готовы возвращаться, другие - нет.

Пока в Италии в целом ситуация контролируемая, паники нет, усилены меры профилактики и безопасности, говорят опрошенные граждане Украины.

Как сообщало Накануне.RU, украинцы с лайнера Diamond Princess тоже отказываются возвращаться на родину.

Напомним, украинцев, эвакуированных из Уханя, местные жители в Новых Санжарах под Полтавой встретили бунтом. В автобусы швыряли камни, бутылки, перекрывали дорогу, жгли шины, грозили поджечь санаторий. Произошли столкновения с полицией, пострадали 9 полицейских.

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"Я не хочу, чтобы в меня бросали камни". Многие украинцы не хотят уезжать из Италии из-за коронавируса

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Теги: Италия, украинцы, коронавирус



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