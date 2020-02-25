В Екатеринбурге дефицит медицинских масок. Фармацевты говорят, что все запасы отправили в Китай

Дефицит медицинских масок в аптеках Екатеринбурга сохраняется с начала месяца, несмотря на то, что крупнейший производитель таких изделий на Среднем Урале перешел на круглосуточный режим работы и удвоил объемы производства. Что интересно, отсутствие медицинских масок некоторые фармацевты объясняют покупателям экстренным экспортом продукции в Китай.

Дефицит подтверждают и известные сети аптек города. Так, например, в ООО "ТриА" рассказали Накануне.RU о том, что последняя поставка масок была в начале месяца и уже с 5 февраля аптеки вынуждены ограничиваться личными запасами. Информацию подтвердил и представитель аптечной сети "Валета", сообщив, что в день последней поставки от АО "ЗДРАВМЕДТЕХ-Е" маски были распроданы за три часа и вот уже месяц фармацевты вынуждены продавать продукцию исключительно ограниченными партиями. По информации от сети аптек, поставщики заявляют, что медицинских масок в наличии нет.

Николай Поляков, генеральный директор АО "ЗДРАВМЕДТЕХ-Е", которое и поставляет ряду аптек Екатеринбурга одноразовые медицинские изделия, объяснил журналисту Накануне.RU, что предприятие работает в первую очередь с клиентами, с которыми заключены индивидуальные договоры, а также медицинскими учреждениями. Аптеки же обслуживаются заводом только в третью очередь. А вот сведения про экспорт медицинских масок в КНР Николай Поляков отрицает, называя информацию, распространяющуюся от фармацевтов, "фейком и ерундой".

По его словам, производители медицинских изделий уже вовсю борются с дефицитом масок в уральских аптеках. Он подтвердил, что на правительственном совещании в начале февраля было принято решение увеличить производство масок на АО "ЗДРАВМЕДТЕХ-Е" с 15 тыс. до 30 тыс., с переходом на круглосуточный режим работы предприятия.

Слухи про отправку российских масок в Китай не подтверждают официально и представители аптечных сетей Екатеринбурга. Заведующая сети аптек "Уралочка" заявила, что не располагает подобной информацией. К ней присоединились представители аптек ООО "ТриА" и "Валета".

Напомним, что ранее депутат Госдумы от "Единой России" Анна Кувычко подтвердила данные Роспотребнадзора и ФАС об увеличении стоимости медицинских масок на 200-400% минимум в 45 регионах страны. Исполнительный директор Российской ассоциации аптечных сетей Нелли Игнатьева назвала нападки на аптеки со стороны недовольных покупателей необоснованными, так как с резким ажиотажем вокруг коронавируса и, соответственно, увеличением спроса на медицинские изделия, поставщики стали "заламывать" стоимость необходимой продукции.