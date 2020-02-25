Кызласов не согласен со своим арестом: защита главы "Титановой долины" подала апелляцию

Генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов решил обжаловать свой арест.

Напомним, Кызласову вменяется вымогательство взятки в особо крупном размере, сам он этого категорически не признает. На минувшей неделе Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил топ-менеджера под арест до 17 апреля.

После этого защита Кызласова подала апелляцию. Планируется, что сегодня она будет направлена в Свердловский областной суд. Дата ее рассмотрения будет назначена позднее.

Жалобу на свой арест подал и задержанный вместе с Артемием Кызласовым экс-замминистра экономики Свердловской области Михаил Шилиманов. Ранее его обвинили в посредничестве при передаче взятки и также арестовали, свою вину экс-чиновник признал.

Напомним, на прошлой неделе в ОЭЗ "Титановая долина" был назначен и.о. гендиректора.