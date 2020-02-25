06 Сентября 2020
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Политика Свердловская область
Алексей Вихарев (2019) | Фото: Накануне.RU

"Женщины попросили". Володин объяснил отсутствие вопроса об отставке Вихарева приближающимся 8 марта

Спикер Екатеринбургской городской думы Игорь Володин объяснил причину отсутствия вопроса о снятии Алексея Вихарева с поста главы комиссии по местному самоуправлению в повестке заседания парламента. Как рассказал Володин журналисту Накануне.RU, причина в просьбе со стороны женщин-депутатов.

"У нас у всех сегодня праздничное настроение. Ко мне подошли женщины-коллеги и сказали, что впереди Международный женский день, так что давайте не будем вообще сегодня поднимать вопросы снятия глав комиссий на заседании думы. Мы вернемся позже к данному вопросу", - объяснил Володин.

Председатель думы ответил и на обвинения в диктаторских замашках в думе.

"Трудно комментировать глупость. Что же изменилось? Ну да, я стал входить в комиссии. Но смотрите: на той неделе в комиссии не хватило одного человека и я туда пришел. Благодаря этому мы решили вопрос. Если бы я не пришел, пришлось бы отложить заседание комиссии. Летом же и вовсе многие депутаты уедут по отпускам. Кстати, у нас всего три депутата получают зарплату. Мы же не будем иметь право приглашать их на думу во время их отпуска. Кстати, Вихарев и Колесников утверждают, что дума за них. Но сейчас-то мы видим, что такого нет", - отметил Володин.

Напомним, в конце прошлой недели стало известно, что Вихарева смещают с поста главы комиссии. Сам депутат назвал такой маневр председателя думы "провокацией перед большой войной".

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"Женщины попросили". Володин объяснил отсутствие вопроса об отставке Вихарева приближающимся 8 марта

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Теги: Алексей Вихарев, Игорь Володин, гордума, отставка, женщины



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