Глава Росприроднадзора - об экологии Красноярска: Мы будем смотреть этот город под лупой

В Красноярске несколько дней работает лаборатория по замеру чистоты воздуха, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

По ее словам, оборудование не проверено, но достаточно для того, чтобы к концу недели специалисты "смогли понять общий фон".

Глава ведомства отметила, что во всех 12 городах России, включенных в федеральную программу "Чистый воздух" наблюдается одинаковая проблема по загрязнению воздуха.

При этом она подчеркнула, что экологии Красноярска будет уделено пристальное внимание. "Мы будем смотреть этот город под лупой", - приводит слова Радионовой РИА Новости. Она подчеркнула, что каждое мероприятие должно доказать свою экологическую эффективность, "пустых трат не будет". "Мы не будем заниматься популизмом, мы будем заниматься тем, чтобы реально стало лучше", - сказала глава Росприроднадзора.

В Красноярске с 14 по 18 февраля действовал режим "черного неба", были объявлены неблагоприятные метеоусловия. Сибиряки жалуются на смог в городе, называют ситуацию экологической катастрофой и жалуются на местные власти, которые их не слышат.

Местные жители обратились за помощью к музыканту Сергею Шнурову, который сочинил по этому поводу матерный стих.

После публикации Шнура на сайте Росприроднадзора появилось следующее сообщение: "25 февраля руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова отправляется с рабочей поездкой в Красноярск. С городскими и краевыми властями Светлана Радионова обсудит комплекс дополнительных мер по улучшению экологической ситуации".

Красноярские экологические активисты готовятся провести очередной митинг "За чистое небо". Предварительно акция протеста запланирована на 29 марта.