Седьмой кассационный суд в марте рассмотрит жалобу на прекращение дела бывшего сити-менеджера Челябинска Давыдова

Седьмой кассационный суд рассмотрит жалобу прокурора на решение Советского районного суда о прекращении уголовного дела в отношении бывшего сити-менеджера города Сергея Давыдова, передает корреспондент Накануне.RU.

Судебное заседание назначено на 12 марта.

Напомним, 26 августа Советский районный суд прекратил уголовное дело Давыдова с назначением ему судебного штрафа в размере 40 тыс. руб. Давыдов обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. Прокуратура области обжаловала решение о прекращении уголовного дела и просила вернуть материалы уголовного дела прокурору. В декабре Свердловский областной суд оставил без изменения решение суда первой инстанции.