Чеченские боевики обстреливали отряд МВД купленными у Короткова боеприпасами

В период командировки в Чечню в составе милицейского отряда журналист Денис Коротков подозревался в связях с боевиками. По данным источников, он передавал им стратегически важную информацию, продавал боеприпасы, а также организовал убийство своего коллеги.

Ранее Федеральному агентству новостей стало известно, что Короткова считали взяточником и покровителем наркоманов, когда он работал в 40-м отделении МВД Фрунзенского района. С начала 2000 года будущий журналист «Новой газеты» неоднократно посещал Северный Кавказ в ходе Второй Чеченской кампании. Милицейский отряд, в который входил Коротков, размещался в двух поселках: Старые Атаги (Урус-Мартановский район Чечни) и станица Мекенская (Наурский район Чечни).

Первое время контрразведка к Короткову не присматривалась. Будущий журналист был на хорошем счету как у коллег, так и у начальства. Однако спустя месяц ситуация поменялась.

Как рассказал бывший куратор отряда и экс-сотрудник ФСБ (пожелавший остаться анонимным), Денис Коротков не только занимался мелкими махинациями, но и работал с боевиками.

«Началось все с того, что в середине зимы спецназ смог обнаружить сразу серию схронов с боеприпасами недалеко от расположения отряда. Объемы были небольшие, да и в основном там находились боеприпасы для огнестрельного оружия. Поэтому оперативная разработка велась довольно лениво», - рассказывает источник.

Однако позже сотрудники МВД обнаружили подтверждения того факта, что патроны уходили именно из 40-го отряда от приехавших петербуржцев. После этого работа приобрела более серьезный характер.

ФСБ сразу же заинтересовалась несколькими людьми, среди которых оказался будущий журналист «Новой газеты». Поначалу за ним наблюдали в связи с тем, что он часто покидал территорию расположения и в одиночку посещал местные кафе и рынок. Опасное предприятие, однако Короткова никто трогать не собирался. Ведь он был связан с грузинами, помогавшими чеченским боевикам. Согласно оперативным данным, еще перед поездкой в Чечню Денис получил контакты необходимых людей. Именно они и помогали решать ему различные вопросы.

Как выяснили оперативники, Коротков наряду с некоторыми другими бойцами встречался с боевиками и передавал им ценные сведения. Однако поймать Дениса во время таких встреч не удавалось.

«На допрос Короткова вызвали, но это уже было почти перед окончанием командировки. Мы знали, что он ведет свой бизнес с боевиками и местными. Догадывались, как он с подельниками передавал боеприпасы», - подчеркнул экс-сотрудник ФСБ.

Но прокуратура не могла подключиться к работе, так как вся доказательная база строилась лишь на словах и данных оперативной разработки. Поэтому будущий журналист «Новой газеты» спокойно вернулся в Санкт-Петербург, где его уже «прикрыли» свои.

Этот эпизод из жизни Короткова так бы и закончился, если бы однажды его отряд не попал под спланированный боевиками обстрел. Причем стреляли теми же боеприпасами, которые выдавали бойцам. Об этом свидетельствуют найденные на месте перестрелки гильзы. Они были от патронов, предназначенных для автомата Калашникова (калибр 5,45 мм). Именно такое оружие было выдано милицейскому отряду, в составе которого был Денис Коротков. По словам одного из его сослуживцев, именно эти боеприпасы выдавались бойцам отряда, и по факту их обстреляли собственными пулями. Как подчеркнул источник, командир отряда прекрасно понимал, что «где-то у него сидит большая крыса», однако ничего с этим сделать не мог, так как Денис все еще находился на хорошем счету у руководства, им не стали заниматься. Хотя несколько человек заподозрили его в преступлении и написали докладные. По словам источника, среди тех, кто осмелился открыто обвинить Короткова в продаже патронов чеченцам, был его сослуживец Владимир Яременко.

«Он даже «по пьяной лавочке» предъявлял ему в открытую. Тогда Денис отвел его на несколько слов и вроде конфликт угас», - рассказал собеседник ФАН.

А уже в следующей командировке Владимира Яременко убили. Причем не во время боя, а в кафе. Этот эпизод описывает книга памяти, размещенная на сайте МВД РФ:

По словам коллег Владимира, так до сих пор и неизвестно, почему расстреляли именно его. Но это точно было не простое убийство. Неизвестные выпустили в него по целой обойме и скрылись, причем они точно знали, что Владимир будет в этом месте и в это время. Версия заказного убийства, организованного именно Коротковым, подтверждается источником Федерального агентства новостей. По его словам, Яременко посещал Особый отдел, где указывал на необходимость «присмотреться к грузинским друзьям» Короткова, с которыми он работал «по чеченским вопросам».

Именно это, по мнению источника, стало причиной гибели Яременко, ведь конфликт у них был всегда. Поэтому Коротков вполне мог «заказать» коллегу по службе или просто попросить об услуге своих дружков.

Стрелявшие во Владимира преступники так и не были найдены, а Дениса Короткова спустя восемь лет после описанных событий выгнали из органов. Тогда преступные деяния «оборотню в погонах» в очередной раз сошли с рук, ведь под следствие он не попал.

Как заявляют бывшие сотрудники МВД, служившие вместе с Коротковым, нынешний журналист «Новой газеты» с тех времен постоянно держит связь с радикальными исламистами. Время от времени он решает всевозможные вопросы тех, кому остался должен еще с конца 90-х.

Федеральное агентство новостей призывает правоохранительные органы провести проверку данных фактов. Запросы, говорят журналисты, будут направлены не только в соответствующие структуры, но также в «Новую газету», «Фонтанку» и иным работодателям Короткова. Вероятно, они даже и не знают о прошлом журналиста.