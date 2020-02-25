06 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Владимир Путин, Конституция (2020) | Фото: twitter.com/Kremlinpool_RIA

Рабочая группа будет рекомендовать оставить преамбулу Конституции без изменений – Крашенинников

Рабочая группа при президенте РФ по поправкам в Конституцию решила не менять преамбулу главного закона страны, хотя по ходу работу поправки в нее обсуждались очень активно. Об этом сообщил сопредседатель группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что изначально не предлагал поправок в преамбулу и инициатор изменений – Владимир Путин.

Решения группы не будут обязательны к исполнению, более того – она не сможет вносить предложения в виде поправок ко второму чтению изменений в Конституцию, поскольку не является субъектом законодательной инициативы. Тем не менее, в ближайшие дни группа встретится с президентом страны, на встрече, предположительно, будет обсуждаться окончательный вариант поправок.  

В преамбулу предлагалось очень много поправок, начиная утверждением, что семья – это союз мужчины и женщины, и заканчивая упоминанием в самых разных формах Бога.

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Рабочая группа будет рекомендовать оставить преамбулу Конституции без изменений – Крашенинников

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Теги: рабочая группа, поправки в консттитуцию, преамбула конституции, павел крашенинников



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