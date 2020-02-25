Рабочая группа будет рекомендовать оставить преамбулу Конституции без изменений – Крашенинников

Рабочая группа при президенте РФ по поправкам в Конституцию решила не менять преамбулу главного закона страны, хотя по ходу работу поправки в нее обсуждались очень активно. Об этом сообщил сопредседатель группы, депутат Госдумы Павел Крашенинников, передает РИА Новости.

Стоит отметить, что изначально не предлагал поправок в преамбулу и инициатор изменений – Владимир Путин.

Решения группы не будут обязательны к исполнению, более того – она не сможет вносить предложения в виде поправок ко второму чтению изменений в Конституцию, поскольку не является субъектом законодательной инициативы. Тем не менее, в ближайшие дни группа встретится с президентом страны, на встрече, предположительно, будет обсуждаться окончательный вариант поправок.

В преамбулу предлагалось очень много поправок, начиная утверждением, что семья – это союз мужчины и женщины, и заканчивая упоминанием в самых разных формах Бога.