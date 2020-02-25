"Это вопрос внутренних совещаний". Высокинский - про громкие заявления об отставках в мэрии и районах

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский высказался о якобы имевшем место заявлении своего заместителя Александра Ковальчика насчет необходимости уволить всех глав районов и заместителей главы города. Напомним, что такие острые слова первый вице-мэр якобы произнес во время отпуска Высокинского.

Отвечая сегодня на вопрос журналиста Накануне.RU, Высокинский назвал это темой для внутренних обсуждений. "С точки зрения политической риторики, никаких шоу из кадровой политики в мэрии я устраивать не буду. Так что оставьте этот вопрос нам для внутренних совещаний", - отметил градоначальник.

Кроме того, мэр объяснил ситуацию с противоречивой информацией насчет увольнения руководства Орджоникидзевского ДЭУ. Мэр города провел увольнения на днях из-за некачественной уборки дорог, но чуть позже выяснилось, что сотрудники написали заявление по собственному желанию еще в декабре.

"Я возглавляю исполнительную власть. Кадровая работа у нас ведется не по принципу "выехал разово и все ушли". Решения принимаются сегодня, завтра. Они принимались и месяц назад. В Орджоникидзевском районе сейчас полностью новый состав. Сейчас заканчивается финансовая проверка - чем занималось ДЭУ, и потом поедем смотреть, что получилось с уборкой района, через две недели", - объяснился мэр.

По словам главы города, претензии к этим сотрудникам действительно возникли еще в конце прошлого года.