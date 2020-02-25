Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты РФ

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов, которым предложено войти в новый состав Общественной палаты (ОП) РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.

Сообщается, что половина из кандидатов представляют разные профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей, НКО, созданные для защиты интересов профессиональных и социальных групп. В целом все кандидаты имеют заслуги перед государством и обществом.

В соответствии с законом об Общественной палате, размещение информации на официальном сайте президента является началом инициирования процедуры формирования нового состава ОП РФ. Не позднее 30 дней с сегодняшнего дня общественные палаты регионов должны избрать из своего состава по одному представителю в состав ОП РФ.

Закон возлагает на ОП РФ задачи по учету потребностей и интересов, защиты прав и свобод граждан России, прав общественных объединений и НКО на участие в формировании и реализации государственной политики. Также ОП РФ будет руководить общественным наблюдением за голосованием по изменению Конституции РФ.

Полномочия нынешнего состава ОП РФ истекают 19 июня. Она состоит из 168 членов: 40 человек утверждает своим указом президент, 85 человек направляют общественные палаты регионов, а 43 представляют разные общественные организации и НКО. Их выберут в июне 125 членов ОП РФ от президента и субъектов РФ,

Первое пленарное заседание нового, седьмого состава ОП РФ, должно состояться не позже 1 июля. Срок полномочий состава ОП РФ - три года.