Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты РФ

06 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
шестой всероссийский форум рабочей молодежи, Рабочая молодежь 2018, Владимир Путин (2018) | Фото: Накануне.RU

Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты РФ

Президент России Владимир Путин определил 40 кандидатов, которым предложено войти в новый состав Общественной палаты (ОП) РФ. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Кремля.
Читайте также:

Сообщается, что половина из кандидатов представляют разные профессиональные и творческие союзы, объединения работодателей, НКО, созданные для защиты интересов профессиональных и социальных групп. В целом все кандидаты имеют заслуги перед государством и обществом.

В соответствии с законом об Общественной палате, размещение информации на официальном сайте президента является началом инициирования процедуры формирования нового состава ОП РФ. Не позднее 30 дней с сегодняшнего дня общественные палаты регионов должны избрать из своего состава по одному представителю в состав ОП РФ.

Закон возлагает на ОП РФ задачи по учету потребностей и интересов, защиты прав и свобод граждан России, прав общественных объединений и НКО на участие в формировании и реализации государственной политики. Также ОП РФ будет руководить общественным наблюдением за голосованием по изменению Конституции РФ.

Полномочия нынешнего состава ОП РФ истекают 19 июня. Она состоит из 168 членов: 40 человек утверждает своим указом президент, 85 человек направляют общественные палаты регионов, а 43 представляют разные общественные организации и НКО. Их выберут в июне 125 членов ОП РФ от президента и субъектов РФ,

Первое пленарное заседание нового, седьмого состава ОП РФ, должно состояться не позже 1 июля. Срок полномочий состава ОП РФ - три года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Путин инициировал формирование нового состава Общественной палаты РФ

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: общественная палата, Владимир Путин



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети