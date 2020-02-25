06 Сентября 2020
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Армия и ВПК Приволжский ФО Пермский край
Сергей Шойгу (2019) | Фото:пресс-служба Минобороны России

Официально: Шойгу прибыл в Пермь для проверки выполнения гособоронзаказа

Министр обороны России Сергей Шойгу сегодня прибыл в Пермь. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны, министр "в ходе рабочей поездки проверит выполнение гособоронзаказа пермскими предприятиями оборонно-промышленного комплекса".

Также Шойгу проинспектирует расположенное в Перми Суворовское военное училище, проверит его материальную базу и обустройство объектов инфраструктуры.

Напомним, ранее сообщалось, что планах у федерального министра встреча с врио главы региона Дмитрием Махониным, а также визит на "Мотовилихинские заводы". Кроме того, возможно министр посетит и Машиностроительный завод имени Дзержинского. Напомним, важное для оборонной промышленности предприятие в настоящее время переживает непростые времена.

На прошлой неделе стало известно, что завод может не уложиться в сроки, отведенные на выполнение гособоронзаказа.

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Официально: Шойгу прибыл в Пермь для проверки выполнения гособоронзаказа

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Теги: Сергей Шойгу, министр обороны, визит в Пермь



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