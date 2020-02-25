Школьные поборы: в Сочи учительница пригрозила передать директору список "должников", не оплативших уборщицу

В соцсетях появилась видеозапись, сделанная на уроке в одной из сочинских школ. Учительница (по всей видимости, классный руководитель) строго отчитывает школьников, не сдавших деньги на уборку классов.

"И запомните сами, и скажите своим родителям, что у нас нет уборщиц. И нам никто не убирает кабинет, пока мы не заплатим. Понятно? В штате уборщицы для кабинетов нет. Если вы выросли в какой-то деревне и у вас убирали уборщицы - потому что там школа была в один этаж", - рассказывает учительница.

Женщина замечает, что в случае если дети не принесут деньги, она передаст списки "должников" директору школы. "Не доводите до греха", - грозит педагог.

Изданию "Новая Кубань" в администрации Сочи сообщили, что в данной школе уборка площадей общего пользования и кабинетов начальных классов закреплена за уборщиками служебных помещений. Однако в связи с нехваткой ставок в штатном расписании, уборка кабинетов в старшем и среднем звене в соответствии со школьным положением об общественно-полезном труде закреплена за классами в форме дежурства.

"Все без исключения родители и ученики осведомлены о положении. И подтвердили своё согласие. Обязательно проведём служебное расследование по данной школе и педагогу. Сбор денежных средств запрещен", - сказали в мэрии города.

Позиция нового министра просвещения по поводу школьных поборов пока не известна. Что касается его предшественницы Ольги Васильевой, то она, словно кот Леопольд, призывала родителей и школьные администрации жить дружно, также винила в нехватке денег муниципалитеты, мол, они неправильно распределяют бюджеты: "Это уже вопрос к муниципалитетам. Вы когда делите свои мешки денежные – вы думайте об образовании!" – возмущалась экс-министр. При этом ответственность с министерства она снимала, поскольку учредителями школ являются муниципалитеты и регионы, федеральных, мол, школ в России всего две. Интересно, что при этом Васильева не отрицает, что фонды изношены и требуют ремонтов. Обираемым в школах родителям она посоветовала объединяться. "Объединяться, но не противодействовать, а договариваться", - заявила Васильева в одном из последних интервью перед увольнением.