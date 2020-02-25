Дату голосования по поправкам в Конституцию могут объявить уже завтра

Дата общероссийского голосования по поправкам может быть названа в среду, 26 февраля. Об этом сообщила сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Талия Хабриева.

"Буквально завтра, я думаю, будет объявлена дата общероссийского голосования", - цитирует ее РИА Новости.

Как ожидается, 26 февраля рабочая группа проведет встречу с президентом Владимиром Путиным. Как сообщил ее сопредседатель, депутат Госдумы Павел Крашенинников, работа по поправкам "вышла на финишную прямую с точки зрения подготовки текста".

Ранее в качестве вероятной даты проведения голосования назывался День космонавтики – в этом году 12 апреля выпадает на воскресенье. В качестве резервной даты называлось 26 апреля, 19 апреля – менее удобное время, поскольку в этом году на это воскресенье выпадает православная Пасха. Также не исключалось 22 апреля.

Как сообщалось, формулировка вопроса для голосования по поправкам в Конституцию будет примерно такой: "Согласны ли вы с предложенными изменениями в Конституцию?". Подразумеваются только ответы "Да" и "Нет". Формулировка предварительная, конечная станет известна после того, как ее утвердит своим указом президент России. Поправки пойдут единым блоком, проголосовать за каждую в отдельности не получится.