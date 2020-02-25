Боятся Новых Санжар? Украинцы с лайнера Diamond Princess отказались возвращаться на родину

Украинцы с лайнера Diamond Princess отказался от эвакуации на родину. Об этом заявил начальник отдела менеджмента кризисных ситуаций Департамента консульской службы МИД Украины Максим Коваленко на "Громадском радио".

Из 25 украинцев 24 отказались возвращаться. Еще с одним устанавливают контакт. Киев готов к тому, что они еще могут изменить свою позицию, отметил Коваленко.

Напомним, украинцев, эвакуированных из Уханя, местные жители в Новых Санжарах под Полтавой встретили бунтом. В автобусы швыряли камни, бутылки, перекрывали дорогу, грозили поджечь санаторий. Произошли столкновения с полицией, пострадали 9 полицейских.