06 Сентября 2020
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администрация Екатеринбурга (2019) | Фото: Накануне.RU

Екатеринбургские депутаты просят Москву подумать о новом наказании глав из-за отчетов о работе

В Екатеринбургской городской думе задумались о вынесении жесткого наказания мэру города за несвоевременный отчет перед депутатами. В настоящее время так называемый "технический неуд", выставляемый главе в том случае, если градоначальник не отчитался вовремя, не предполагает какой-либо реальной ответственности или санкций. Теперь городские парламентарии просят внести поправки в федеральный закон "Об общих принципах организации местного самоуправления".

Как передает корреспондент Накануне.RU, поправки направлены в законодательное собрание региона. В случае если областной парламент одобрит предложение, вопрос о наказании мэров за не предоставление депутатам ежегодных отчетов в срок предстоит рассмотреть Госдуме.

Напомним, в июле 2019 года городская дума Екатеринбурга отказалась утвердить отчет главы города Александра Высокинского о работе в 2018 году. С тех пор парламентарии пытаются ужесточить процедуру отчета, вплоть до угрозы отставки мэра. При этом срок отчета уже перенесен с 1 мая на 1 июня ввиду того, что администрация не успевает подготовить информацию к маю.

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Екатеринбургские депутаты просят Москву подумать о новом наказании глав из-за отчетов о работе

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Теги: Екатеринбургская городская дума, отчет главы



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