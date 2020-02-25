06 Сентября 2020
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Экономика Свердловская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге продают здание банка в стиле классицизма

В Екатеринбурге выставлено на продажу здание банка. Как передает корреспондент Накануне.RU, объявление об этом размещено на одном из городских сервисов по продаже недвижимости.

Как говорится в описании объекта, здание в стиле классицизма находится на улице Чапаева, 3а и построено в 2010 году. Общая площадь составляет 4,5 тыс. кв.м, высота - пять этажей, а также цокольный этаж.

Уточняется, что дом и парковка располагаются на земельном участке, часть которого находится в собственности, а часть - в бессрочной аренде у администрации Екатеринбурга.

Банк "Нейва"(2020)|Фото: n1st.ru

Стоимость объекта (включая подземный паркинг, наземную парковку, землю и собственную электроподстанцию) составляет 413 млн руб., включая НДС.

Известно, что в данном здании располагается банк "Нейва", который занимает его практически полностью. Причина продажи не уточняется.

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В Екатеринбурге продают здание банка в стиле классицизма

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Теги: банк, здание, продажа, Екатеринбург



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