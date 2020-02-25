Дочь Кадырова представит модную коллекцию в парижском отеле Le Marois

Старшая дочь главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Айшат представит в Париже 25 февраля новую коллекцию модного дома Firdaws, исполнительным и креативным директором которого она является, сообщает французское бюро агентства Sputnik.

Показ пройдет в отеле Le Marois. Коллекция носит название "История любви". Сопровождать показ будут чеченские танцоры и музыканты, главным мотивом мероприятия будут культура и национальные традиции Чечни.

А вот неофициальные данные, которыми в щедром объеме делится telegram-канал "Антиглянец": "Сегодня в парижском Hotel la Marois будет тот самый показ Айшат Кадыровой. Из Грозного прибыли шеф-повар и целый симфонический оркестр. Бессменный организатор шоу Артем Кривда сдувает пылинки со стульев для высоких гостей: пару мировых звезд с мировыми же ценниками, топ-менеджемент LVMH, главреды по крайней мере парижских Vogue и L'Officiel (ценник меньше, но тоже люди себя не обидели) и весь дипкорпус России и СНГ во Франции. А также цвет эмиграции еще со времени Зинаиды Гиппиус: князь Трубецкой, граф Шереметев и председатель Союза дворян в России князь Шаховский".