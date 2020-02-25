06 Сентября 2020
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Политика Челябинская область
Борис Титов, Сергей Шнуров (2020) | Фото: telegram/BRIEF/НЕЗЫГАРЬ

Борис Титов и Сергей Шнуров в Челябинске встретятся с членами и сторонниками "Партии роста"

Челябинск 26 февраля посетят уполномоченный по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов и музыкант Сергей Шнуров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, в рамках рабочего визита Борис Титов встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и проведет прием предпринимателей совместно с первым заместителем прокурора Челябинской области Игорем Трошкиным.

Также запланирована встреча Титова и Шнурова с членами и сторонниками Партии роста.

Напомним, в феврале музыканта приняли в партию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения. Партийный билет музыканту вручил председатель "Партии роста" Борис Титов. По его словам, Шнуров может возглавить список партии на выборах в Госдуму.

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Борис Титов и Сергей Шнуров в Челябинске встретятся с членами и сторонниками "Партии роста"

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Теги: Борис Титов, Сергей Шнуров, Партия роста,



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