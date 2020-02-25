Борис Титов и Сергей Шнуров в Челябинске встретятся с членами и сторонниками "Партии роста"

Челябинск 26 февраля посетят уполномоченный по защите прав предпринимателей, лидер Партии роста Борис Титов и музыкант Сергей Шнуров.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе партии, в рамках рабочего визита Борис Титов встретится с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и проведет прием предпринимателей совместно с первым заместителем прокурора Челябинской области Игорем Трошкиным.

Также запланирована встреча Титова и Шнурова с членами и сторонниками Партии роста.

Напомним, в феврале музыканта приняли в партию на собрании Санкт-Петербургского регионального отделения. Партийный билет музыканту вручил председатель "Партии роста" Борис Титов. По его словам, Шнуров может возглавить список партии на выборах в Госдуму.